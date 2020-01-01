Tokenomie pentru Tada (TADA) Descoperă informații cheie despre Tada (TADA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tada (TADA) Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Pagină de internet oficială: https://ta-da.io/ Carte albă: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Cumpără TADA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tada (TADA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tada (TADA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 678.48M $ 678.48M $ 678.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Minim dintotdeauna: $ 0.002298419798383676 $ 0.002298419798383676 $ 0.002298419798383676 Preț curent: $ 0.002421 $ 0.002421 $ 0.002421 Află mai mult despre prețul tokenului Tada (TADA)

Tokenomie pentru Tada (TADA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tada (TADA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TADA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TADA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TADA, explorează prețul în direct al tokenului TADA!

Cum se cumpără TADA Te interesează să adaugi Tada (TADA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TADA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TADA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Tada (TADA) Analiza istoricului de preț pentru TADA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TADA!

Predicție de preț pentru TADA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TADA? Pagina noastră de predicție de preț pentru TADA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TADA!

