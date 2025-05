TADA

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

NumeTADA

PozițieNo.1557

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație665,873,688

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.6658%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.48655235282912385,2024-02-22

Cel mai mic preț0.003464445899833761,2025-04-22

Lanț de blocuri publicEGLD

Sector

Rețele sociale

