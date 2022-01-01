Tokenomie pentru Maple Finance (SYRUP) Descoperă informații cheie despre Maple Finance (SYRUP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Maple Finance (SYRUP) Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Pagină de internet oficială: https://maple.finance/ Carte albă: https://maplefinance.gitbook.io/maple Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 Cumpără SYRUP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Maple Finance (SYRUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Maple Finance (SYRUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 461.43M $ 461.43M $ 461.43M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 462.57M $ 462.57M $ 462.57M Maxim dintotdeauna: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Minim dintotdeauna: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Preț curent: $ 0.38539 $ 0.38539 $ 0.38539 Află mai mult despre prețul tokenului Maple Finance (SYRUP)

Tokenomie pentru Maple Finance (SYRUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Maple Finance (SYRUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYRUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYRUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYRUP, explorează prețul în direct al tokenului SYRUP!

