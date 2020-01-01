Tokenomie pentru Synternet (SYNT) Descoperă informații cheie despre Synternet (SYNT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Synternet (SYNT) Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Pagină de internet oficială: https://www.synternet.com/ Carte albă: https://docs.synternet.com/docs Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31 Cumpără SYNT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Synternet (SYNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Synternet (SYNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.39M $ 6.39M $ 6.39M Ofertă totală: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Ofertă aflată în circulație: $ 655.42M $ 655.42M $ 655.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.38M $ 24.38M $ 24.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.11456 $ 0.11456 $ 0.11456 Minim dintotdeauna: $ 0.007574116957489198 $ 0.007574116957489198 $ 0.007574116957489198 Preț curent: $ 0.00975 $ 0.00975 $ 0.00975 Află mai mult despre prețul tokenului Synternet (SYNT)

Tokenomie pentru Synternet (SYNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Synternet (SYNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYNT, explorează prețul în direct al tokenului SYNT!

Istoric de preț pentru Synternet (SYNT) Analiza istoricului de preț pentru SYNT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SYNT!

Predicție de preț pentru SYNT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SYNT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SYNT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SYNT!

