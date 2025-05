SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

NumeSYNT

PozițieNo.1026

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.36%

Ofertă află în circulație655,416,563

Ofertă maximă2,500,000,000

Ofertă totală1,159,978,800

Rată de circulație0.2621%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.10174815259842351,2024-07-17

Cel mai mic preț0.011363355124422827,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

