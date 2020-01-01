Tokenomie pentru myDid (SYL) Descoperă informații cheie despre myDid (SYL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre myDid (SYL) The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Pagină de internet oficială: https://mydid.com/ Carte albă: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86

Tokenomie și analiză de preț pentru myDid (SYL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru myDid (SYL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ofertă totală: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B Ofertă aflată în circulație: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Maxim dintotdeauna: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Minim dintotdeauna: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 Preț curent: $ 0.0001815 $ 0.0001815 $ 0.0001815 Află mai mult despre prețul tokenului myDid (SYL)

Tokenomie pentru myDid (SYL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru myDid (SYL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYL, explorează prețul în direct al tokenului SYL!

