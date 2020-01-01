Tokenomie pentru SolanaVM (SVM) Descoperă informații cheie despre SolanaVM (SVM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SolanaVM (SVM) Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Pagină de internet oficială: https://solanavm.xyz/ Carte albă: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Cumpără SVM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SolanaVM (SVM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SolanaVM (SVM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.000803 $ 0.000803 $ 0.000803 Află mai mult despre prețul tokenului SolanaVM (SVM)

Tokenomie pentru SolanaVM (SVM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SolanaVM (SVM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SVM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SVM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SVM, explorează prețul în direct al tokenului SVM!

Cum se cumpără SVM Te interesează să adaugi SolanaVM (SVM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SVM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SVM pe MEXC!

Istoric de preț pentru SolanaVM (SVM) Analiza istoricului de preț pentru SVM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SVM!

Predicție de preț pentru SVM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SVM? Pagina noastră de predicție de preț pentru SVM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SVM!

