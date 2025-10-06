Prețul în timp real pentru SolanaVM astăzi este 0.000643 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SVM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SVM pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru SolanaVM astăzi este 0.000643 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SVM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SVM pe MEXC acum.

SolanaVM (SVM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:42:50 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru SolanaVM (SVM) (USD)

Prețul în timp real pentru SolanaVM (SVM) este $ 0.000643. În ultimele 24 de ore, tokenul SVM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00064 și un maxim de $ 0.000681, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SVM este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SVM s-a modificat cu +0.46% în decursul ultimei ore, cu -1.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SolanaVM (SVM)

Capitalizarea de piață actuală pentru SolanaVM este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 22.83K. Oferta aflată în circulație pentru SVM este --, cu o ofertă totală de 8000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.14M.

Istoric de preț pentru SolanaVM (SVM) USD

Urmărește modificările de preț pentru SolanaVM pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00000695-1.06%
30 de zile$ -0.002202-77.40%
60 de zile$ -0.006437-90.92%
90 de zile$ -0.012157-94.98%
Modificare de preț astăzi pentru SolanaVM

Astăzi, SVM a înregistrat o modificare de $ -0.00000695 (-1.06%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru SolanaVM

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.002202 (-77.40%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru SolanaVM

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SVM a văzut o modificare de $ -0.006437 (-90.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru SolanaVM

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.012157 (-94.98%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru SolanaVM (SVM)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru SolanaVM.

Ce este SolanaVM (SVM)

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

Tokenul SolanaVM este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SolanaVM. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SVM pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre SolanaVM pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SolanaVM fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SolanaVM (USD)

Ce valoare va avea SolanaVM (SVM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SolanaVM (SVM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SolanaVM.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SolanaVM!

Tokenomie pentru SolanaVM (SVM)

Înțelegerea tokenomică a SolanaVM (SVM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SVM!

Cum se cumpără SolanaVM (SVM)

Vrei să știi cum să cumperi SolanaVM? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SolanaVM cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SVM în monede locale

Resursă SolanaVM

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SolanaVM, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web SolanaVM oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SolanaVM

Cât valorează SolanaVM (SVM) astăzi?
Prețul pe viu pentru SVM în USD este 0.000643 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SVM în USD?
Prețul actual pentru SVM la USD este $ 0.000643. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SolanaVM?
Capitalizarea de piață pentru SVM este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SVM?
Ofertă aflată în circulație pentru SVM este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SVM?
SVM a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SVM?
SVM a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SVM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SVM este $ 22.83K USD.
Va crește SVM în acest an?
SVM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SVM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:42:50 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru SolanaVM (SVM)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

