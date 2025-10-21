Tokenomie pentru StrikeBit AI (STRIKE)

Tokenomie pentru StrikeBit AI (STRIKE)

Descoperă informații cheie despre StrikeBit AI (STRIKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-21 17:28:51 (UTC+8)
Tokenomie și analiză de preț pentru StrikeBit AI (STRIKE)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StrikeBit AI (STRIKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 2.61M
$ 2.61M
Ofertă totală:
$ 2.00B
$ 2.00B
Ofertă aflată în circulație:
$ 209.90M
$ 209.90M
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 24.84M
$ 24.84M
Maxim dintotdeauna:
$ 0.045
$ 0.045
Minim dintotdeauna:
$ 0.01216602536876859
$ 0.01216602536876859
Preț curent:
$ 0.01242
$ 0.01242

Informații despre StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Pagină de internet oficială:
https://www.strikebit.io/
Carte albă:
https://docs.strikebit.io/
Explorator de blocuri:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

Tokenomie pentru StrikeBit AI (STRIKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru StrikeBit AI (STRIKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri STRIKE care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri STRIKE care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru STRIKE, explorează prețul în direct al tokenului STRIKE!

Cum se cumpără STRIKE

Te interesează să adaugi StrikeBit AI (STRIKE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STRIKE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru StrikeBit AI (STRIKE)

Analiza istoricului de preț pentru STRIKE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru STRIKE

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STRIKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru STRIKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

De ce ar trebui să alegi MEXC?

MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.

Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen
Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri
#1 lichiditate în întreaga industrie
Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7
100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor
Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT
Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT: Cea mai ușoară cale către cripto!

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.

Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate