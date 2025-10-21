Mai multe despre STRIKE
Informații de preț pentru STRIKE
Carte albă pentru STRIKE
Pagina oficială pentru STRIKE
Tokenomie pentru STRIKE
Prognoza prețurilor pentru STRIKE
Istoric STRIKE
Ghid de cumpărare STRIKE
Convertor valutar STRIKE în fiduciar
STRIKE Spot
Contracte la termen STRIKE Coin-M
Pre-piață
Earn
Airdrop+
Știri
Blog
Învață
Tokenomie pentru StrikeBit AI (STRIKE)
Tokenomie și analiză de preț pentru StrikeBit AI (STRIKE)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StrikeBit AI (STRIKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre StrikeBit AI (STRIKE)
StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.
Tokenomie pentru StrikeBit AI (STRIKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru StrikeBit AI (STRIKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri STRIKE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri STRIKE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru STRIKE, explorează prețul în direct al tokenului STRIKE!
Cum se cumpără STRIKE
Te interesează să adaugi StrikeBit AI (STRIKE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STRIKE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru StrikeBit AI (STRIKE)
Analiza istoricului de preț pentru STRIKE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru STRIKE
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STRIKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru STRIKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
Cumpără StrikeBit AI (STRIKE)
Sumă
1 STRIKE = 0.01242 USD