Tokenomie pentru VVV (VVV) Descoperă informații cheie despre VVV (VVV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VVV (VVV) Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Pagină de internet oficială: https://venice.ai/home Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf Cumpără VVV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru VVV (VVV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VVV (VVV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 74.53M $ 74.53M $ 74.53M Ofertă totală: $ 75.47M $ 75.47M $ 75.47M Ofertă aflată în circulație: $ 36.79M $ 36.79M $ 36.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 152.91M $ 152.91M $ 152.91M Maxim dintotdeauna: $ 19.9 $ 19.9 $ 19.9 Minim dintotdeauna: $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 Preț curent: $ 2.026 $ 2.026 $ 2.026 Află mai mult despre prețul tokenului VVV (VVV)

Tokenomie pentru VVV (VVV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VVV (VVV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VVV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VVV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VVV, explorează prețul în direct al tokenului VVV!

Cum se cumpără VVV Te interesează să adaugi VVV (VVV) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VVV, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VVV pe MEXC!

Istoric de preț pentru VVV (VVV) Analiza istoricului de preț pentru VVV ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VVV!

Predicție de preț pentru VVV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VVV? Pagina noastră de predicție de preț pentru VVV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VVV!

