STRIKE

Strike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

NumeSTRIKE

PozițieNo.627

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%26,71

Ofertă află în circulație5.577.382,26661168

Ofertă maximă6.540.888

Ofertă totală6.540.888

Rată de circulație0.8526%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna88.47561151,2021-04-12

Cel mai mic preț3.6734728040068076,2025-05-30

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereStrike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.