Informații despre Streamflow (STREAM) Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Pagină de internet oficială: https://streamflow.finance/ Carte albă: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M Cumpără STREAM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Streamflow (STREAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Streamflow (STREAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 135.28M $ 135.28M $ 135.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.59M $ 56.59M $ 56.59M Maxim dintotdeauna: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 Minim dintotdeauna: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 Preț curent: $ 0.05659 $ 0.05659 $ 0.05659 Află mai mult despre prețul tokenului Streamflow (STREAM)

Tokenomie pentru Streamflow (STREAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Streamflow (STREAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STREAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STREAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STREAM, explorează prețul în direct al tokenului STREAM!

Istoric de preț pentru Streamflow (STREAM) Analiza istoricului de preț pentru STREAM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STREAM!

Predicție de preț pentru STREAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STREAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru STREAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STREAM!

