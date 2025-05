STREAM

Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).

PozițieNo.1630

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.42%

Ofertă află în circulație63,806,116

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.0638%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.3127763606523286,2024-12-17

Cel mai mic preț0.017016157885463627,2025-04-25

Lanț de blocuri publicSOL

