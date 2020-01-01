Tokenomie pentru STAU (STAU) Descoperă informații cheie despre STAU (STAU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre STAU (STAU) We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets. We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets. Pagină de internet oficială: https://stauweb.com/ Carte albă: https://stauweb.com/whitepaper/STAU_whitepaper_en.pdf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x37C5eBfaE4E4dA225e9D8042B05063c4A2C94bb6 Cumpără STAU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru STAU (STAU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STAU (STAU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 151.30M $ 151.30M $ 151.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minim dintotdeauna: $ 0.015004603728216666 $ 0.015004603728216666 $ 0.015004603728216666 Preț curent: $ 0.01513 $ 0.01513 $ 0.01513 Află mai mult despre prețul tokenului STAU (STAU)

Tokenomie pentru STAU (STAU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STAU (STAU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STAU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STAU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STAU, explorează prețul în direct al tokenului STAU!

