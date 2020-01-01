Tokenomie pentru StarLink (STARL) Descoperă informații cheie despre StarLink (STARL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre StarLink (STARL) STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Pagină de internet oficială: https://www.starlproject.com/ Carte albă: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Cumpără STARL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru StarLink (STARL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StarLink (STARL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Ofertă totală: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ofertă aflată în circulație: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Minim dintotdeauna: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Preț curent: $ 0.0000004475 $ 0.0000004475 $ 0.0000004475 Află mai mult despre prețul tokenului StarLink (STARL)

Tokenomie pentru StarLink (STARL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StarLink (STARL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STARL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STARL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STARL, explorează prețul în direct al tokenului STARL!

Cum se cumpără STARL Te interesează să adaugi StarLink (STARL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STARL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STARL pe MEXC!

Istoric de preț pentru StarLink (STARL) Analiza istoricului de preț pentru STARL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STARL!

Predicție de preț pentru STARL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STARL? Pagina noastră de predicție de preț pentru STARL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STARL!

