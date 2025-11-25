Ce este STARHEROES

Tokenomie pentru StarHeroes (STARHEROES) Descoperă informații cheie despre StarHeroes (STARHEROES), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru StarHeroes (STARHEROES) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StarHeroes (STARHEROES), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 595.08K $ 595.08K $ 595.08K Ofertă totală: $ 566.23M $ 566.23M $ 566.23M Ofertă aflată în circulație: $ 220.97M $ 220.97M $ 220.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Maxim dintotdeauna: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Minim dintotdeauna: $ 0.002644754081551781 $ 0.002644754081551781 $ 0.002644754081551781 Preț curent: $ 0.002693 $ 0.002693 $ 0.002693 Află mai mult despre prețul tokenului StarHeroes (STARHEROES) Cumpără STARHEROES acum!

Informații despre StarHeroes (STARHEROES) Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Pagină de internet oficială: https://starheroes.community/ Carte albă: https://wiki.starheroes.community/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

Tokenomie pentru StarHeroes (STARHEROES): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StarHeroes (STARHEROES) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STARHEROES care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STARHEROES care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STARHEROES, explorează prețul în direct al tokenului STARHEROES!

Cum se cumpără STARHEROES Te interesează să adaugi StarHeroes (STARHEROES) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STARHEROES, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STARHEROES pe MEXC! Istoric de preț pentru StarHeroes (STARHEROES) Analiza istoricului de preț pentru STARHEROES ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STARHEROES! Predicție de preț pentru STARHEROES Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STARHEROES? Pagina noastră de predicție de preț pentru STARHEROES combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STARHEROES!

