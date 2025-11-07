Ce este StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Tokenul StarHeroes este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile StarHeroes. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru STARHEROES pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre StarHeroes pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare StarHeroes fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru StarHeroes (USD)

Ce valoare va avea StarHeroes (STARHEROES) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale StarHeroes (STARHEROES) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru StarHeroes.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru StarHeroes!

Tokenomie pentru StarHeroes (STARHEROES)

Înțelegerea tokenomică a StarHeroes (STARHEROES) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru STARHEROES!

Cum se cumpără StarHeroes (STARHEROES)

Vrei să știi cum să cumperi StarHeroes? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra StarHeroes cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

STARHEROES în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă StarHeroes

Pentru o înțelegere mai aprofundată a StarHeroes, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre StarHeroes Cât valorează StarHeroes (STARHEROES) astăzi? Prețul pe viu pentru STARHEROES în USD este 0.003219 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru STARHEROES în USD? $ 0.003219 . Consultă Prețul actual pentru STARHEROES la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru StarHeroes? Capitalizarea de piață pentru STARHEROES este $ 708.35K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru STARHEROES? Ofertă aflată în circulație pentru STARHEROES este 220.05M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru STARHEROES? STARHEROES a obținut un preț ATH de 1.3053024632863512 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru STARHEROES? STARHEROES a avut un preț ATL de 0.00283335761097623 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru STARHEROES? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru STARHEROES este $ 80.95K USD . Va crește STARHEROES în acest an? STARHEROES ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru STARHEROES pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru StarHeroes (STARHEROES)

