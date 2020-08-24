Tokenomie pentru Sperax (SPA) Descoperă informații cheie despre Sperax (SPA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sperax (SPA) Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea's largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. Pagină de internet oficială: https://sperax.io/ Carte albă: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008

Tokenomie și analiză de preț pentru Sperax (SPA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sperax (SPA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.33M $ 19.33M $ 19.33M Ofertă totală: $ 4.62B $ 4.62B $ 4.62B Ofertă aflată în circulație: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.18M $ 47.18M $ 47.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 Minim dintotdeauna: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 Preț curent: $ 0.009437 $ 0.009437 $ 0.009437 Află mai mult despre prețul tokenului Sperax (SPA)

Tokenomie pentru Sperax (SPA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sperax (SPA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPA, explorează prețul în direct al tokenului SPA!

