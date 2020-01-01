Tokenomie pentru Soulsaver (SOUL) Descoperă informații cheie despre Soulsaver (SOUL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Soulsaver (SOUL) Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Pagină de internet oficială: https://idlesoulsavers.io/ Carte albă: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Cumpără SOUL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Soulsaver (SOUL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Soulsaver (SOUL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.04K $ 14.04K $ 14.04K Maxim dintotdeauna: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 Minim dintotdeauna: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Preț curent: $ 0.000001404 $ 0.000001404 $ 0.000001404 Află mai mult despre prețul tokenului Soulsaver (SOUL)

Tokenomie pentru Soulsaver (SOUL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Soulsaver (SOUL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOUL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOUL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOUL, explorează prețul în direct al tokenului SOUL!

Cum se cumpără SOUL Te interesează să adaugi Soulsaver (SOUL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SOUL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SOUL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Soulsaver (SOUL) Analiza istoricului de preț pentru SOUL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOUL!

Predicție de preț pentru SOUL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOUL? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOUL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOUL!

