Informații despre Soil (SOIL) Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Pagină de internet oficială: https://soil.co/ Carte albă: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 Cumpără SOIL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Soil (SOIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Soil (SOIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.24M $ 7.24M $ 7.24M Ofertă totală: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Ofertă aflată în circulație: $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.68M $ 16.68M $ 16.68M Maxim dintotdeauna: $ 4 $ 4 $ 4 Minim dintotdeauna: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Preț curent: $ 0.1668 $ 0.1668 $ 0.1668 Află mai mult despre prețul tokenului Soil (SOIL)

Tokenomie pentru Soil (SOIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Soil (SOIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOIL, explorează prețul în direct al tokenului SOIL!

