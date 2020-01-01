Tokenomie pentru SNX (SNX) Descoperă informații cheie despre SNX (SNX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SNX (SNX) Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Pagină de internet oficială: https://www.synthetix.io/ Carte albă: https://docs.synthetix.io/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Cumpără SNX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SNX (SNX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SNX (SNX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 386.33M $ 386.33M $ 386.33M Ofertă totală: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Ofertă aflată în circulație: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 382.31M $ 382.31M $ 382.31M Maxim dintotdeauna: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Minim dintotdeauna: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Preț curent: $ 1.1248 $ 1.1248 $ 1.1248 Află mai mult despre prețul tokenului SNX (SNX)

Tokenomie pentru SNX (SNX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SNX (SNX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNX, explorează prețul în direct al tokenului SNX!

Cum se cumpără SNX Te interesează să adaugi SNX (SNX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SNX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SNX pe MEXC!

Istoric de preț pentru SNX (SNX) Analiza istoricului de preț pentru SNX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SNX!

Predicție de preț pentru SNX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SNX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SNX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SNX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!