SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

NumeSNX

PozițieNo.179

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)6.47%

Ofertă află în circulație343,466,216.99839866

Ofertă maximă339,889,850.089

Ofertă totală343,889,850.0967736

Rată de circulație1.0105%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.9 USDT

Maxim dintotdeauna28.77103007,2021-02-14

Cel mai mic preț0.0325776275658,2019-01-05

Lanț de blocuri publicETH

