Tokenomie pentru StarryNift (SNIFT) Descoperă informații cheie despre StarryNift (SNIFT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre StarryNift (SNIFT) StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Pagină de internet oficială: https://starrynift.art/ Carte albă: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Cumpără SNIFT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru StarryNift (SNIFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StarryNift (SNIFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Maxim dintotdeauna: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 Minim dintotdeauna: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Preț curent: $ 0.00616 $ 0.00616 $ 0.00616 Află mai mult despre prețul tokenului StarryNift (SNIFT)

Tokenomie pentru StarryNift (SNIFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StarryNift (SNIFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNIFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNIFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNIFT, explorează prețul în direct al tokenului SNIFT!

Cum se cumpără SNIFT Te interesează să adaugi StarryNift (SNIFT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SNIFT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SNIFT pe MEXC!

Istoric de preț pentru StarryNift (SNIFT) Analiza istoricului de preț pentru SNIFT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SNIFT!

Predicție de preț pentru SNIFT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SNIFT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SNIFT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SNIFT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!