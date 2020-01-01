Tokenomie pentru Swarm Markets (SMT) Descoperă informații cheie despre Swarm Markets (SMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Swarm Markets (SMT) Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Pagină de internet oficială: https://swarm.com/ Carte albă: https://docs.swarm.markets Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Cumpără SMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Swarm Markets (SMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Swarm Markets (SMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.76M $ 7.76M $ 7.76M Ofertă totală: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Ofertă aflată în circulație: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M Maxim dintotdeauna: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0924 $ 0.0924 $ 0.0924 Află mai mult despre prețul tokenului Swarm Markets (SMT)

Tokenomie pentru Swarm Markets (SMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Swarm Markets (SMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SMT, explorează prețul în direct al tokenului SMT!

Istoric de preț pentru Swarm Markets (SMT) Analiza istoricului de preț pentru SMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SMT!

Predicție de preț pentru SMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SMT!

