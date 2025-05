SMT

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

NumeSMT

PozițieNo.1290

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.16%

Ofertă află în circulație83,939,497

Ofertă maximă0

Ofertă totală157,235,481

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.9776206369190703,2021-10-20

Cel mai mic preț0,2021-10-18

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

