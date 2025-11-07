Ce este SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

Tokenul SLIMEX este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SLIMEX. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SLX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre SLIMEX pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SLIMEX fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SLIMEX (USD)

Ce valoare va avea SLIMEX (SLX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SLIMEX (SLX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SLIMEX.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SLIMEX!

Tokenomie pentru SLIMEX (SLX)

Înțelegerea tokenomică a SLIMEX (SLX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SLX!

Cum se cumpără SLIMEX (SLX)

Vrei să știi cum să cumperi SLIMEX? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SLIMEX cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SLX în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă SLIMEX

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SLIMEX, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SLIMEX Cât valorează SLIMEX (SLX) astăzi? Prețul pe viu pentru SLX în USD este 0.00871 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru SLX în USD? $ 0.00871 . Consultă Prețul actual pentru SLX la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru SLIMEX? Capitalizarea de piață pentru SLX este $ 15.09M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru SLX? Ofertă aflată în circulație pentru SLX este 1.73B USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SLX? SLX a obținut un preț ATH de 0.0201275829066775 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SLX? SLX a avut un preț ATL de 0.005582250839159196 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru SLX? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SLX este $ 506.73K USD . Va crește SLX în acest an? SLX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SLX pentru o analiză mai aprofundată.

