Informații despre Smooth Love Potion (SLP) Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Pagină de internet oficială: https://axieinfinity.com/ Carte albă: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Cumpără SLP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Smooth Love Potion (SLP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Smooth Love Potion (SLP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 56.66M $ 56.66M $ 56.66M Ofertă totală: $ 36.02B $ 36.02B $ 36.02B Ofertă aflată în circulație: $ 36.02B $ 36.02B $ 36.02B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.66M $ 56.66M $ 56.66M Maxim dintotdeauna: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Minim dintotdeauna: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Preț curent: $ 0.001573 $ 0.001573 $ 0.001573 Află mai mult despre prețul tokenului Smooth Love Potion (SLP)

Tokenomie pentru Smooth Love Potion (SLP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Smooth Love Potion (SLP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLP, explorează prețul în direct al tokenului SLP!

Cum se cumpără SLP Te interesează să adaugi Smooth Love Potion (SLP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SLP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SLP pe MEXC!

Istoric de preț pentru Smooth Love Potion (SLP) Analiza istoricului de preț pentru SLP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SLP!

Predicție de preț pentru SLP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SLP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SLP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SLP!

