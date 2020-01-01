Tokenomie pentru SinVerse (SIN) Descoperă informații cheie despre SinVerse (SIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SinVerse (SIN) The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Pagină de internet oficială: https://sinverse.com/ Carte albă: https://sinverse.com/documents Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010

Tokenomie și analiză de preț pentru SinVerse (SIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SinVerse (SIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 953.81K $ 953.81K $ 953.81K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 835.94M $ 835.94M $ 835.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Minim dintotdeauna: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Preț curent: $ 0.001141 $ 0.001141 $ 0.001141 Află mai mult despre prețul tokenului SinVerse (SIN)

Tokenomie pentru SinVerse (SIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SinVerse (SIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SIN, explorează prețul în direct al tokenului SIN!

