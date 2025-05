SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

NumeSIN

PozițieNo.1944

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.03%

Ofertă află în circulație790,944,168.6165829

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.7909%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.7442633227281465,2021-10-30

Cel mai mic preț0.001224907723315653,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

