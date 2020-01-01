Tokenomie pentru Shiro Neko (SHIRO) Descoperă informații cheie despre Shiro Neko (SHIRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Shiro Neko (SHIRO) Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO. Pagină de internet oficială: https://www.shironeko.gg/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Cumpără SHIRO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Shiro Neko (SHIRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shiro Neko (SHIRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ofertă totală: $ 767.76T $ 767.76T $ 767.76T Ofertă aflată în circulație: $ 501.10T $ 501.10T $ 501.10T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 $ 0.0000009666 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 $ 0.000000000527740699 Preț curent: $ 0.000000002798 $ 0.000000002798 $ 0.000000002798 Află mai mult despre prețul tokenului Shiro Neko (SHIRO)

Tokenomie pentru Shiro Neko (SHIRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shiro Neko (SHIRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHIRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHIRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHIRO, explorează prețul în direct al tokenului SHIRO!

Cum se cumpără SHIRO Te interesează să adaugi Shiro Neko (SHIRO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SHIRO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SHIRO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Shiro Neko (SHIRO) Analiza istoricului de preț pentru SHIRO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SHIRO!

Predicție de preț pentru SHIRO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHIRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHIRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHIRO!

