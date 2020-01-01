Tokenomie pentru Shido (SHIDO) Descoperă informații cheie despre Shido (SHIDO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Shido (SHIDO) Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card. Pagină de internet oficială: https://shido.io Carte albă: https://docs.shido.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xe2512A2f19F0388aD3D7A5263eaA82AcD564827b Cumpără SHIDO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Shido (SHIDO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shido (SHIDO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Ofertă totală: $ 18.00B $ 18.00B $ 18.00B Ofertă aflată în circulație: $ 17.82B $ 17.82B $ 17.82B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Minim dintotdeauna: $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 $ 0.000009009665921584 Preț curent: $ 0.0002989 $ 0.0002989 $ 0.0002989 Află mai mult despre prețul tokenului Shido (SHIDO)

Tokenomie pentru Shido (SHIDO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shido (SHIDO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHIDO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHIDO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHIDO, explorează prețul în direct al tokenului SHIDO!

Cum se cumpără SHIDO Te interesează să adaugi Shido (SHIDO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SHIDO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SHIDO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Shido (SHIDO) Analiza istoricului de preț pentru SHIDO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SHIDO!

Predicție de preț pentru SHIDO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHIDO? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHIDO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHIDO!

