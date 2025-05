SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

NumeSHIDO

PozițieNo.1485

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație17,820,683,552.587715

Ofertă maximă18,000,000,000

Ofertă totală18,000,000,000

Rată de circulație0.99%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.04630688438383707,2024-03-01

Cel mai mic preț0.000009009665921584,2024-03-01

Lanț de blocuri publicNONE

