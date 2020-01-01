Tokenomie pentru WorldShards (SHARDS) Descoperă informații cheie despre WorldShards (SHARDS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WorldShards (SHARDS) WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay. WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay. Pagină de internet oficială: https://www.worldshards.online/ Carte albă: https://wiki.worldshards.online/usdshards-token Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x38fd4ee2ade8b4be157dfee3d6b8979c78a56145

Tokenomie și analiză de preț pentru WorldShards (SHARDS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WorldShards (SHARDS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.00M $ 29.00M $ 29.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.005799 $ 0.005799 $ 0.005799

Tokenomie pentru WorldShards (SHARDS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WorldShards (SHARDS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHARDS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHARDS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHARDS, explorează prețul în direct al tokenului SHARDS!

