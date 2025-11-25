Ce este MBG

Tokenomie pentru MultiBank Group (MBG) Descoperă informații cheie despre MultiBank Group (MBG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Tokenomie și analiză de preț pentru MultiBank Group (MBG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MultiBank Group (MBG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 456.50M $ 456.50M $ 456.50M Maxim dintotdeauna: $ 3.0974 $ 3.0974 $ 3.0974 Minim dintotdeauna: $ 0.36701751283509526 $ 0.36701751283509526 $ 0.36701751283509526 Preț curent: $ 0.4565 $ 0.4565 $ 0.4565 Află mai mult despre prețul tokenului MultiBank Group (MBG) Cumpără MBG acum!

Informații despre MultiBank Group (MBG) MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide. Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG. MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide. Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG. Pagină de internet oficială: https://www.multibankgroup.com/en Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Tokenomie pentru MultiBank Group (MBG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MultiBank Group (MBG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MBG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MBG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MBG, explorează prețul în direct al tokenului MBG!

Cum se cumpără MBG Te interesează să adaugi MultiBank Group (MBG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MBG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MBG pe MEXC! Istoric de preț pentru MultiBank Group (MBG) Analiza istoricului de preț pentru MBG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MBG! Predicție de preț pentru MBG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MBG? Pagina noastră de predicție de preț pentru MBG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MBG!

