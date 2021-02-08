Tokenomie pentru SafePal (SFP) Descoperă informații cheie despre SafePal (SFP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."
Pagină de internet oficială: https://www.safepal.com
Carte albă: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5
Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb

Tokenomie și analiză de preț pentru SafePal (SFP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SafePal (SFP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 236.75M $ 236.75M $ 236.75M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 236.75M $ 236.75M $ 236.75M Maxim dintotdeauna: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Minim dintotdeauna: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Preț curent: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Află mai mult despre prețul tokenului SafePal (SFP)

Tokenomie pentru SafePal (SFP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SafePal (SFP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFP, explorează prețul în direct al tokenului SFP!

Istoric de preț pentru SafePal (SFP) Analiza istoricului de preț pentru SFP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SFP!

Predicție de preț pentru SFP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SFP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SFP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SFP!

