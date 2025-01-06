Tokenomie pentru Seraph (SERAPH) Descoperă informații cheie despre Seraph (SERAPH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Seraph (SERAPH) Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace. Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace. Pagină de internet oficială: https://www.seraph.game/ Carte albă: https://whitepaper.seraph.game/ Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd6B48CCF41a62EB3891e58D0F006B19B01d50cCa Cumpără SERAPH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Seraph (SERAPH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Seraph (SERAPH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 69.86M $ 69.86M $ 69.86M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 278.43M $ 278.43M $ 278.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 250.92M $ 250.92M $ 250.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.82776 $ 0.82776 $ 0.82776 Minim dintotdeauna: $ 0.07935636269423295 $ 0.07935636269423295 $ 0.07935636269423295 Preț curent: $ 0.25092 $ 0.25092 $ 0.25092 Află mai mult despre prețul tokenului Seraph (SERAPH)

Structura în profunzime a tokenului Seraph (SERAPH) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri SERAPH. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Seraph’s token ($SERAPH) underpins a blockchain-based ARPG ecosystem, blending play-and-earn mechanics with a robust, multi-faceted token economy. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025.

The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025. Initial Distribution: Prior to TGE, players could acquire “Seraph Starry Journey Feathers” (three rarity levels) redeemable for SERAPH at fixed rates: 1 Starry Feather = 1 SERAPH 1 Chaos Feather = 3 SERAPH 1 Soul Feather = 10 SERAPH

Prior to TGE, players could acquire “Seraph Starry Journey Feathers” (three rarity levels) redeemable for SERAPH at fixed rates: Total Supply: 1 billion SERAPH tokens. Allocation Mechanism Allocation Category Percentage of Total Supply Vesting/Locking Details Community Airdrops & Incentives 40.50% Ongoing rewards for NFT holders, active players, and incentive programs Core Contributors 18.00% 1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years Advisors (part of Core Contributors) 6-month cliff, then linear monthly vesting over 3.5 years Investors 6.42% 1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years Foundation 17.00% Details not specified, likely for ecosystem and project development Ecosystem Development & Marketing 18.08% Supports cross-chain, IP, platform, liquidity, and marketing Usage and Incentive Mechanism In-Game Utility: $SERAPH is used to unlock features, craft items, and participate in exclusive events. Reforging chaotic affixes for NFT equipment each season. Revealing attributes of NFT equipment from drops. Participating in Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops. Unlocking dungeon access, minting keys, and burning maps.

$SERAPH is used to unlock features, craft items, and participate in exclusive events. Player Rewards: Distributed for in-game achievements (ladder rankings, dungeon contributions, etc.).

Distributed for in-game achievements (ladder rankings, dungeon contributions, etc.). Governance: Future plans include community governance participation.

Future plans include community governance participation. Marketplace: Used for buying/selling in-game items and facilitating player-driven economy. Locking Mechanism Cliff and Vesting: Core contributors and investors are subject to cliff periods (1 year for contributors/investors, 6 months for advisors) followed by linear monthly vesting (3–3.5 years).

Core contributors and investors are subject to cliff periods (1 year for contributors/investors, 6 months for advisors) followed by linear monthly vesting (3–3.5 years). Seasonal Rewards: Some allocations are distributed seasonally based on player activity and engagement metrics. Unlocking Time TGE: January 6, 2025, marks the start of token unlocks.

January 6, 2025, marks the start of token unlocks. Vesting Schedules: Unlocks for core contributors, advisors, and investors follow their respective cliff and vesting timelines.

Unlocks for core contributors, advisors, and investors follow their respective cliff and vesting timelines. Ongoing Distribution: Community and ecosystem allocations are released in line with game seasons and incentive programs. Additional Insights Market Performance: After TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing around $0.15–$0.17 per token by Q1 2025, with a circulating supply of 203 million and a market cap of $34.8M.

After TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing around $0.15–$0.17 per token by Q1 2025, with a circulating supply of 203 million and a market cap of $34.8M. Treasury: As of March 31, 2025, the treasury balance was $146.6M, indicating strong liquidity and project funding.

As of March 31, 2025, the treasury balance was $146.6M, indicating strong liquidity and project funding. User Engagement: The project saw a surge in user activity post-TGE, with a subsequent stabilization and renewed interest in March 2025. Summary Table Mechanism Details Issuance TGE on Jan 6, 2025; 1B total supply; feathers redeemable for tokens pre-TGE Allocation See allocation table above Usage/Incentives In-game utility, rewards, governance, marketplace Locking 1-year/6-month cliffs, 3–3.5 year linear vesting for team/investors/advisors Unlocking Begins at TGE, continues per vesting schedules and seasonal reward distributions Seraph’s tokenomics are designed to foster long-term engagement, reward active participation, and ensure sustainable ecosystem growth through a combination of play-and-earn incentives, robust allocation strategies, and transparent vesting mechanisms.

Tokenomie pentru Seraph (SERAPH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Seraph (SERAPH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SERAPH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SERAPH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SERAPH, explorează prețul în direct al tokenului SERAPH!

