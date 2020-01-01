Tokenomie pentru Sentio Protocol (SEN) Descoperă informații cheie despre Sentio Protocol (SEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sentio Protocol (SEN) Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Pagină de internet oficială: https://sentio.ai/ Carte albă: https://docs.sentio.ai/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Cumpără SEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sentio Protocol (SEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sentio Protocol (SEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Maxim dintotdeauna: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Minim dintotdeauna: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 Preț curent: $ 0.01171 $ 0.01171 $ 0.01171 Află mai mult despre prețul tokenului Sentio Protocol (SEN)

Tokenomie pentru Sentio Protocol (SEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sentio Protocol (SEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SEN, explorează prețul în direct al tokenului SEN!

Cum se cumpără SEN Te interesează să adaugi Sentio Protocol (SEN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SEN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SEN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Sentio Protocol (SEN) Analiza istoricului de preț pentru SEN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SEN!

Predicție de preț pentru SEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru SEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SEN!

