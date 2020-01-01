Tokenomie pentru Stader (SD) Descoperă informații cheie despre Stader (SD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stader (SD) Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Pagină de internet oficială: https://staderlabs.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Cumpără SD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stader (SD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stader (SD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.22M $ 29.22M $ 29.22M Ofertă totală: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ofertă aflată în circulație: $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 65.80M $ 65.80M $ 65.80M Maxim dintotdeauna: $ 1.9186 $ 1.9186 $ 1.9186 Minim dintotdeauna: $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 $ 0.2375986202937185 Preț curent: $ 0.5483 $ 0.5483 $ 0.5483 Află mai mult despre prețul tokenului Stader (SD)

Tokenomie pentru Stader (SD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stader (SD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SD, explorează prețul în direct al tokenului SD!

Istoric de preț pentru Stader (SD) Analiza istoricului de preț pentru SD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SD!

Predicție de preț pentru SD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SD? Pagina noastră de predicție de preț pentru SD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SD!

