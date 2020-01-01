Tokenomie pentru ZANO (ZANO) Descoperă informații cheie despre ZANO (ZANO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZANO (ZANO) Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps). Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps). Pagină de internet oficială: https://zano.org/ Carte albă: https://zano.org/downloads/zano_wp.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.zano.org/ Cumpără ZANO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZANO (ZANO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZANO (ZANO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 172.88M $ 172.88M $ 172.88M Maxim dintotdeauna: $ 18.254 $ 18.254 $ 18.254 Minim dintotdeauna: $ 0.19191742 $ 0.19191742 $ 0.19191742 Preț curent: $ 12.075 $ 12.075 $ 12.075 Află mai mult despre prețul tokenului ZANO (ZANO)

Tokenomie pentru ZANO (ZANO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZANO (ZANO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZANO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZANO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZANO, explorează prețul în direct al tokenului ZANO!

Istoric de preț pentru ZANO (ZANO) Analiza istoricului de preț pentru ZANO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZANO!

Predicție de preț pentru ZANO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZANO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZANO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZANO!

