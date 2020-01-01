Tokenomie pentru Scotcoin Project (SCOT) Descoperă informații cheie despre Scotcoin Project (SCOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Scotcoin Project (SCOT) SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). Pagină de internet oficială: https://scotcoinproject.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Cumpără SCOT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Scotcoin Project (SCOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Scotcoin Project (SCOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 90.35K $ 90.35K $ 90.35K Maxim dintotdeauna: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0003614 $ 0.0003614 $ 0.0003614 Află mai mult despre prețul tokenului Scotcoin Project (SCOT)

Tokenomie pentru Scotcoin Project (SCOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Scotcoin Project (SCOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCOT, explorează prețul în direct al tokenului SCOT!

Cum se cumpără SCOT Te interesează să adaugi Scotcoin Project (SCOT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SCOT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SCOT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Scotcoin Project (SCOT) Analiza istoricului de preț pentru SCOT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SCOT!

Predicție de preț pentru SCOT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCOT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCOT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SCOT!

