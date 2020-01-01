Tokenomie pentru SaucerSwap (SAUCE) Descoperă informații cheie despre SaucerSwap (SAUCE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SaucerSwap (SAUCE) SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Pagină de internet oficială: https://www.saucerswap.finance/ Carte albă: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 Cumpără SAUCE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SaucerSwap (SAUCE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SaucerSwap (SAUCE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 43.87M $ 43.87M $ 43.87M Ofertă totală: $ 856.01M $ 856.01M $ 856.01M Ofertă aflată în circulație: $ 855.81M $ 855.81M $ 855.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.26M $ 51.26M $ 51.26M Maxim dintotdeauna: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Minim dintotdeauna: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Preț curent: $ 0.05126 $ 0.05126 $ 0.05126 Află mai mult despre prețul tokenului SaucerSwap (SAUCE)

Tokenomie pentru SaucerSwap (SAUCE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SaucerSwap (SAUCE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAUCE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAUCE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAUCE, explorează prețul în direct al tokenului SAUCE!

Cum se cumpără SAUCE Te interesează să adaugi SaucerSwap (SAUCE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SAUCE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SAUCE pe MEXC!

Istoric de preț pentru SaucerSwap (SAUCE) Analiza istoricului de preț pentru SAUCE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SAUCE!

Predicție de preț pentru SAUCE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SAUCE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SAUCE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SAUCE!

