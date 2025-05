SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

NumeSAUCE

PozițieNo.707

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.05%

Ofertă află în circulație815,816,207.264945

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală831,271,621.394835

Rată de circulație0.8158%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.2324091642499139,2024-02-29

Cel mai mic preț0.00997402053641286,2023-06-10

Lanț de blocuri publicHBAR

Sector

Rețele sociale

