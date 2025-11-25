Ce este SAPIEN

Tokenomie și analiză de preț pentru Sapien (SAPIEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sapien (SAPIEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.75M $ 137.75M $ 137.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.57373 $ 0.57373 $ 0.57373 Minim dintotdeauna: $ 0.051122873927006145 $ 0.051122873927006145 $ 0.051122873927006145 Preț curent: $ 0.13775 $ 0.13775 $ 0.13775 Află mai mult despre prețul tokenului Sapien (SAPIEN) Cumpără SAPIEN acum!

Informații despre Sapien (SAPIEN) Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base. Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base. Pagină de internet oficială: https://www.sapien.io/ Carte albă: https://docs.sapien.io/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Tokenomie pentru Sapien (SAPIEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sapien (SAPIEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAPIEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAPIEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAPIEN, explorează prețul în direct al tokenului SAPIEN!

Cum se cumpără SAPIEN Te interesează să adaugi Sapien (SAPIEN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SAPIEN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SAPIEN pe MEXC! Istoric de preț pentru Sapien (SAPIEN) Analiza istoricului de preț pentru SAPIEN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SAPIEN! Predicție de preț pentru SAPIEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SAPIEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru SAPIEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SAPIEN!

