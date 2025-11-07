BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Sapien astăzi este 0.45264 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SAPIEN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SAPIEN pe MEXC acum.

Pret Sapien (SAPIEN)

Preț în timp real pentru 1 SAPIEN în USD:

$0.45426
$0.45426$0.45426
-6.55%1D
USD
Sapien (SAPIEN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:14:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Sapien (SAPIEN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.11772
$ 0.11772$ 0.11772
Minim 24 h
$ 0.57373
$ 0.57373$ 0.57373
Maxim 24 h

$ 0.11772
$ 0.11772$ 0.11772

$ 0.57373
$ 0.57373$ 0.57373

$ 0.3647593155259055
$ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055

$ 0.051122873927006145
$ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145

+5.11%

-6.55%

+162.17%

+162.17%

Prețul în timp real pentru Sapien (SAPIEN) este $ 0.45264. În ultimele 24 de ore, tokenul SAPIEN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.11772 și un maxim de $ 0.57373, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAPIEN este $ 0.3647593155259055, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.051122873927006145.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAPIEN s-a modificat cu +5.11% în decursul ultimei ore, cu -6.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +162.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sapien (SAPIEN)

No.653

$ 113.16M
$ 113.16M$ 113.16M

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

$ 452.64M
$ 452.64M$ 452.64M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Sapien este $ 113.16M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 6.60M. Oferta aflată în circulație pentru SAPIEN este 250.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 452.64M.

Istoric de preț pentru Sapien (SAPIEN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Sapien pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0318395-6.55%
30 de zile$ +0.29884+194.30%
60 de zile$ +0.16204+55.76%
90 de zile$ +0.40864+928.72%
Modificare de preț astăzi pentru Sapien

Astăzi, SAPIEN a înregistrat o modificare de $ -0.0318395 (-6.55%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Sapien

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.29884 (+194.30%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Sapien

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SAPIEN a văzut o modificare de $ +0.16204 (+55.76%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Sapien

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.40864 (+928.72%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Sapien (SAPIEN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Sapien.

Ce este Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Tokenul Sapien este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Sapien. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SAPIEN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Sapien pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Sapien fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Sapien (USD)

Ce valoare va avea Sapien (SAPIEN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Sapien (SAPIEN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Sapien.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Sapien!

Tokenomie pentru Sapien (SAPIEN)

Înțelegerea tokenomică a Sapien (SAPIEN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SAPIEN!

Cum se cumpără Sapien (SAPIEN)

Vrei să știi cum să cumperi Sapien? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Sapien cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SAPIEN în monede locale

1 Sapien(SAPIEN) în VND
11,911.2216
1 Sapien(SAPIEN) în AUD
A$0.6970656
1 Sapien(SAPIEN) în GBP
0.3440064
1 Sapien(SAPIEN) în EUR
0.3892704
1 Sapien(SAPIEN) în USD
$0.45264
1 Sapien(SAPIEN) în MYR
RM1.8920352
1 Sapien(SAPIEN) în TRY
19.0606704
1 Sapien(SAPIEN) în JPY
¥69.25392
1 Sapien(SAPIEN) în ARS
ARS$656.9481168
1 Sapien(SAPIEN) în RUB
36.7407888
1 Sapien(SAPIEN) în INR
40.126536
1 Sapien(SAPIEN) în IDR
Rp7,543.9969824
1 Sapien(SAPIEN) în PHP
26.70576
1 Sapien(SAPIEN) în EGP
￡E.21.4053456
1 Sapien(SAPIEN) în BRL
R$2.421624
1 Sapien(SAPIEN) în CAD
C$0.6382224
1 Sapien(SAPIEN) în BDT
55.2266064
1 Sapien(SAPIEN) în NGN
651.2765376
1 Sapien(SAPIEN) în COP
$1,727.6318256
1 Sapien(SAPIEN) în ZAR
R.7.875936
1 Sapien(SAPIEN) în UAH
19.0380384
1 Sapien(SAPIEN) în TZS
T.Sh.1,112.13648
1 Sapien(SAPIEN) în VES
Bs100.93872
1 Sapien(SAPIEN) în CLP
$426.83952
1 Sapien(SAPIEN) în PKR
Rs127.9341696
1 Sapien(SAPIEN) în KZT
238.1022192
1 Sapien(SAPIEN) în THB
฿14.665536
1 Sapien(SAPIEN) în TWD
NT$14.0363664
1 Sapien(SAPIEN) în AED
د.إ1.6611888
1 Sapien(SAPIEN) în CHF
Fr0.362112
1 Sapien(SAPIEN) în HKD
HK$3.5170128
1 Sapien(SAPIEN) în AMD
֏173.089536
1 Sapien(SAPIEN) în MAD
.د.م4.2140784
1 Sapien(SAPIEN) în MXN
$8.4372096
1 Sapien(SAPIEN) în SAR
ريال1.6974
1 Sapien(SAPIEN) în ETB
Br69.4757136
1 Sapien(SAPIEN) în KES
KSh58.4539296
1 Sapien(SAPIEN) în JOD
د.أ0.32092176
1 Sapien(SAPIEN) în PLN
1.6657152
1 Sapien(SAPIEN) în RON
лв1.991616
1 Sapien(SAPIEN) în SEK
kr4.3408176
1 Sapien(SAPIEN) în BGN
лв0.7649616
1 Sapien(SAPIEN) în HUF
Ft151.6887168
1 Sapien(SAPIEN) în CZK
9.5461776
1 Sapien(SAPIEN) în KWD
د.ك0.13850784
1 Sapien(SAPIEN) în ILS
1.4801328
1 Sapien(SAPIEN) în BOB
Bs3.123216
1 Sapien(SAPIEN) în AZN
0.769488
1 Sapien(SAPIEN) în TJS
SM4.1733408
1 Sapien(SAPIEN) în GEL
1.2266544
1 Sapien(SAPIEN) în AOA
Kz412.988736
1 Sapien(SAPIEN) în BHD
.د.ب0.17019264
1 Sapien(SAPIEN) în BMD
$0.45264
1 Sapien(SAPIEN) în DKK
kr2.9285808
1 Sapien(SAPIEN) în HNL
L11.8953792
1 Sapien(SAPIEN) în MUR
20.82144
1 Sapien(SAPIEN) în NAD
$7.8623568
1 Sapien(SAPIEN) în NOK
kr4.6259808
1 Sapien(SAPIEN) în NZD
$0.8011728
1 Sapien(SAPIEN) în PAB
B/.0.45264
1 Sapien(SAPIEN) în PGK
K1.9327728
1 Sapien(SAPIEN) în QAR
ر.ق1.6476096
1 Sapien(SAPIEN) în RSD
дин.46.0153824
1 Sapien(SAPIEN) în UZS
soʻm5,388.5705664
1 Sapien(SAPIEN) în ALL
L37.9629168
1 Sapien(SAPIEN) în ANG
ƒ0.8102256
1 Sapien(SAPIEN) în AWG
ƒ0.814752
1 Sapien(SAPIEN) în BBD
$0.90528
1 Sapien(SAPIEN) în BAM
KM0.7649616
1 Sapien(SAPIEN) în BIF
Fr1,334.83536
1 Sapien(SAPIEN) în BND
$0.588432
1 Sapien(SAPIEN) în BSD
$0.45264
1 Sapien(SAPIEN) în JMD
$72.580824
1 Sapien(SAPIEN) în KHR
1,817.8293984
1 Sapien(SAPIEN) în KMF
Fr192.82464
1 Sapien(SAPIEN) în LAK
9,839.9998032
1 Sapien(SAPIEN) în LKR
රු137.9963568
1 Sapien(SAPIEN) în MDL
L7.7446704
1 Sapien(SAPIEN) în MGA
Ar2,038.91688
1 Sapien(SAPIEN) în MOP
P3.62112
1 Sapien(SAPIEN) în MVR
6.970656
1 Sapien(SAPIEN) în MWK
MK784.470384
1 Sapien(SAPIEN) în MZN
MT28.946328
1 Sapien(SAPIEN) în NPR
रु64.139088
1 Sapien(SAPIEN) în PYG
3,210.12288
1 Sapien(SAPIEN) în RWF
Fr657.68592
1 Sapien(SAPIEN) în SBD
$3.7207008
1 Sapien(SAPIEN) în SCR
6.2192736
1 Sapien(SAPIEN) în SRD
$17.42664
1 Sapien(SAPIEN) în SVC
$3.9560736
1 Sapien(SAPIEN) în SZL
L7.853304
1 Sapien(SAPIEN) în TMT
m1.58424
1 Sapien(SAPIEN) în TND
د.ت1.33936176
1 Sapien(SAPIEN) în TTD
$3.0643728
1 Sapien(SAPIEN) în UGX
Sh1,582.42944
1 Sapien(SAPIEN) în XAF
Fr257.09952
1 Sapien(SAPIEN) în XCD
$1.222128
1 Sapien(SAPIEN) în XOF
Fr257.09952
1 Sapien(SAPIEN) în XPF
Fr46.62192
1 Sapien(SAPIEN) în BWP
P6.088008
1 Sapien(SAPIEN) în BZD
$0.9098064
1 Sapien(SAPIEN) în CVE
$43.3085952
1 Sapien(SAPIEN) în DJF
Fr80.56992
1 Sapien(SAPIEN) în DOP
$29.1138048
1 Sapien(SAPIEN) în DZD
د.ج59.0604672
1 Sapien(SAPIEN) în FJD
$1.0320192
1 Sapien(SAPIEN) în GNF
Fr3,935.7048
1 Sapien(SAPIEN) în GTQ
Q3.4672224
1 Sapien(SAPIEN) în GYD
$94.6741824
1 Sapien(SAPIEN) în ISK
kr57.03264

Resursă Sapien

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Sapien, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Sapien

Cât valorează Sapien (SAPIEN) astăzi?
Prețul pe viu pentru SAPIEN în USD este 0.45264 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SAPIEN în USD?
Prețul actual pentru SAPIEN la USD este $ 0.45264. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Sapien?
Capitalizarea de piață pentru SAPIEN este $ 113.16M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SAPIEN?
Ofertă aflată în circulație pentru SAPIEN este 250.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SAPIEN?
SAPIEN a obținut un preț ATH de 0.3647593155259055 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SAPIEN?
SAPIEN a avut un preț ATL de 0.051122873927006145 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SAPIEN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SAPIEN este $ 6.60M USD.
Va crește SAPIEN în acest an?
SAPIEN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SAPIEN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:14:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Sapien (SAPIEN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare" și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

