Tokenomie pentru Sabai Protocol (SABAI) Descoperă informații cheie despre Sabai Protocol (SABAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sabai Protocol (SABAI) The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Pagină de internet oficială: https://sabaiprotocol.com Carte albă: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Cumpără SABAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sabai Protocol (SABAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sabai Protocol (SABAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Ofertă totală: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Ofertă aflată în circulație: $ 535.39M $ 535.39M $ 535.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.22M $ 16.22M $ 16.22M Maxim dintotdeauna: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Minim dintotdeauna: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Preț curent: $ 0.006122 $ 0.006122 $ 0.006122 Află mai mult despre prețul tokenului Sabai Protocol (SABAI)

Tokenomie pentru Sabai Protocol (SABAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sabai Protocol (SABAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SABAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SABAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SABAI, explorează prețul în direct al tokenului SABAI!

Cum se cumpără SABAI Te interesează să adaugi Sabai Protocol (SABAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SABAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SABAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Sabai Protocol (SABAI) Analiza istoricului de preț pentru SABAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SABAI!

Predicție de preț pentru SABAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SABAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SABAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SABAI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!