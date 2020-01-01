Tokenomie pentru Ready to Fight (RTF) Descoperă informații cheie despre Ready to Fight (RTF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ready to Fight (RTF) Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Pagină de internet oficială: https://rtfight.com/ Carte albă: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4 Cumpără RTF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ready to Fight (RTF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ready to Fight (RTF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Minim dintotdeauna: $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 Preț curent: $ 0.01116 $ 0.01116 $ 0.01116 Află mai mult despre prețul tokenului Ready to Fight (RTF)

Tokenomie pentru Ready to Fight (RTF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ready to Fight (RTF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RTF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RTF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RTF, explorează prețul în direct al tokenului RTF!

Cum se cumpără RTF Te interesează să adaugi Ready to Fight (RTF) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RTF, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RTF pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ready to Fight (RTF) Analiza istoricului de preț pentru RTF ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RTF!

Predicție de preț pentru RTF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RTF? Pagina noastră de predicție de preț pentru RTF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RTF!

