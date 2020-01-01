Tokenomie pentru Rocket Pool (RPL) Descoperă informații cheie despre Rocket Pool (RPL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rocket Pool (RPL) Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Pagină de internet oficială: https://www.rocketpool.net/ Carte albă: https://docs.rocketpool.net Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Cumpără RPL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rocket Pool (RPL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rocket Pool (RPL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 106.70M $ 106.70M $ 106.70M Ofertă totală: $ 21.79M $ 21.79M $ 21.79M Ofertă aflată în circulație: $ 21.79M $ 21.79M $ 21.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 106.70M $ 106.70M $ 106.70M Maxim dintotdeauna: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 Minim dintotdeauna: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Preț curent: $ 4.897 $ 4.897 $ 4.897 Află mai mult despre prețul tokenului Rocket Pool (RPL)

Tokenomie pentru Rocket Pool (RPL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rocket Pool (RPL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RPL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RPL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RPL, explorează prețul în direct al tokenului RPL!

Cum se cumpără RPL Te interesează să adaugi Rocket Pool (RPL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RPL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RPL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Rocket Pool (RPL) Analiza istoricului de preț pentru RPL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RPL!

Predicție de preț pentru RPL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RPL? Pagina noastră de predicție de preț pentru RPL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RPL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!