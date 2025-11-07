BursăDEX+
Prețul în timp real pentru River astăzi este 6.6169 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RIVER în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RIVER pe MEXC acum.

Mai multe despre RIVER

Informații de preț pentru RIVER

Ce este RIVER

Carte albă pentru RIVER

Pagina oficială pentru RIVER

Tokenomie pentru RIVER

Prognoza prețurilor pentru RIVER

Istoric RIVER

Ghid de cumpărare RIVER

Convertor valutar RIVER în fiduciar

RIVER Spot

Contracte la termenRIVER USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo River

Pret River (RIVER)

Preț în timp real pentru 1 RIVER în USD:

$6.6169
$6.6169
-0.65%1D
USD
River (RIVER) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru River (RIVER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 6.5423
$ 6.5423
Minim 24 h
$ 7.6038
$ 7.6038
Maxim 24 h

$ 6.5423
$ 6.5423

$ 7.6038
$ 7.6038

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792

-1.90%

-0.65%

-12.83%

-12.83%

Prețul în timp real pentru River (RIVER) este $ 6.6169. În ultimele 24 de ore, tokenul RIVER a fost tranzacționat între un minim de $ 6.5423 și un maxim de $ 7.6038, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RIVER este $ 10.246419991222751, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.137662800262792.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RIVER s-a modificat cu -1.90% în decursul ultimei ore, cu -0.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața River (RIVER)

No.249

$ 129.69M
$ 129.69M

$ 121.12K
$ 121.12K

$ 661.69M
$ 661.69M

19.60M
19.60M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

19.60%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru River este $ 129.69M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 121.12K. Oferta aflată în circulație pentru RIVER este 19.60M, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 661.69M.

Istoric de preț pentru River (RIVER) USD

Urmărește modificările de preț pentru River pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.043291-0.65%
30 de zile$ +4.1549+168.76%
60 de zile$ +6.1169+1,223.38%
90 de zile$ +6.1169+1,223.38%
Modificare de preț astăzi pentru River

Astăzi, RIVER a înregistrat o modificare de $ -0.043291 (-0.65%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru River

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +4.1549 (+168.76%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru River

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, RIVER a văzut o modificare de $ +6.1169 (+1,223.38%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru River

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +6.1169 (+1,223.38%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru River (RIVER)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru River.

Ce este River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

Tokenul River este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile River. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru RIVER pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre River pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare River fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru River (USD)

Ce valoare va avea River (RIVER) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale River (RIVER) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru River.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru River!

Tokenomie pentru River (RIVER)

Înțelegerea tokenomică a River (RIVER) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RIVER!

Cum se cumpără River (RIVER)

Vrei să știi cum să cumperi River? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra River cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

RIVER în monede locale

1 River(RIVER) în VND
174,123.7235
1 River(RIVER) în AUD
A$10.190026
1 River(RIVER) în GBP
5.028844
1 River(RIVER) în EUR
5.690534
1 River(RIVER) în USD
$6.6169
1 River(RIVER) în MYR
RM27.658642
1 River(RIVER) în TRY
278.637659
1 River(RIVER) în JPY
¥1,012.3857
1 River(RIVER) în ARS
ARS$9,603.570153
1 River(RIVER) în RUB
537.093773
1 River(RIVER) în INR
586.588185
1 River(RIVER) în IDR
Rp110,281.622554
1 River(RIVER) în PHP
390.3971
1 River(RIVER) în EGP
￡E.312.913201
1 River(RIVER) în BRL
R$35.400415
1 River(RIVER) în CAD
C$9.329829
1 River(RIVER) în BDT
807.327969
1 River(RIVER) în NGN
9,520.660396
1 River(RIVER) în COP
$25,255.317751
1 River(RIVER) în ZAR
R.115.13406
1 River(RIVER) în UAH
278.306814
1 River(RIVER) în TZS
T.Sh.16,257.7233
1 River(RIVER) în VES
Bs1,475.5687
1 River(RIVER) în CLP
$6,239.7367
1 River(RIVER) în PKR
Rs1,870.200616
1 River(RIVER) în KZT
3,480.687907
1 River(RIVER) în THB
฿214.38756
1 River(RIVER) în TWD
NT$205.190069
1 River(RIVER) în AED
د.إ24.284023
1 River(RIVER) în CHF
Fr5.29352
1 River(RIVER) în HKD
HK$51.413313
1 River(RIVER) în AMD
֏2,530.30256
1 River(RIVER) în MAD
.د.م61.603339
1 River(RIVER) în MXN
$123.339016
1 River(RIVER) în SAR
ريال24.813375
1 River(RIVER) în ETB
Br1,015.627981
1 River(RIVER) în KES
KSh854.506466
1 River(RIVER) în JOD
د.أ4.6913821
1 River(RIVER) în PLN
24.350192
1 River(RIVER) în RON
лв29.11436
1 River(RIVER) în SEK
kr63.456071
1 River(RIVER) în BGN
лв11.182561
1 River(RIVER) în HUF
Ft2,217.455528
1 River(RIVER) în CZK
139.550421
1 River(RIVER) în KWD
د.ك2.0247714
1 River(RIVER) în ILS
21.637263
1 River(RIVER) în BOB
Bs45.65661
1 River(RIVER) în AZN
11.24873
1 River(RIVER) în TJS
SM61.007818
1 River(RIVER) în GEL
17.931799
1 River(RIVER) în AOA
Kz6,037.25956
1 River(RIVER) în BHD
.د.ب2.4879544
1 River(RIVER) în BMD
$6.6169
1 River(RIVER) în DKK
kr42.811343
1 River(RIVER) în HNL
L173.892132
1 River(RIVER) în MUR
304.3774
1 River(RIVER) în NAD
$114.935553
1 River(RIVER) în NOK
kr67.624718
1 River(RIVER) în NZD
$11.711913
1 River(RIVER) în PAB
B/.6.6169
1 River(RIVER) în PGK
K28.254163
1 River(RIVER) în QAR
ر.ق24.085516
1 River(RIVER) în RSD
дин.672.674054
1 River(RIVER) în UZS
soʻm78,772.606444
1 River(RIVER) în ALL
L554.959403
1 River(RIVER) în ANG
ƒ11.844251
1 River(RIVER) în AWG
ƒ11.91042
1 River(RIVER) în BBD
$13.2338
1 River(RIVER) în BAM
KM11.182561
1 River(RIVER) în BIF
Fr19,513.2381
1 River(RIVER) în BND
$8.60197
1 River(RIVER) în BSD
$6.6169
1 River(RIVER) în JMD
$1,061.019915
1 River(RIVER) în KHR
26,573.867414
1 River(RIVER) în KMF
Fr2,818.7994
1 River(RIVER) în LAK
143,845.649297
1 River(RIVER) în LKR
රු2,017.294303
1 River(RIVER) în MDL
L113.215159
1 River(RIVER) în MGA
Ar29,805.82605
1 River(RIVER) în MOP
P52.9352
1 River(RIVER) în MVR
101.90026
1 River(RIVER) în MWK
MK11,467.74939
1 River(RIVER) în MZN
MT423.150755
1 River(RIVER) în NPR
रु937.61473
1 River(RIVER) în PYG
46,927.0548
1 River(RIVER) în RWF
Fr9,614.3557
1 River(RIVER) în SBD
$54.390918
1 River(RIVER) în SCR
90.916206
1 River(RIVER) în SRD
$254.75065
1 River(RIVER) în SVC
$57.831706
1 River(RIVER) în SZL
L114.803215
1 River(RIVER) în TMT
m23.15915
1 River(RIVER) în TND
د.ت19.5794071
1 River(RIVER) în TTD
$44.796413
1 River(RIVER) în UGX
Sh23,132.6824
1 River(RIVER) în XAF
Fr3,758.3992
1 River(RIVER) în XCD
$17.86563
1 River(RIVER) în XOF
Fr3,758.3992
1 River(RIVER) în XPF
Fr681.5407
1 River(RIVER) în BWP
P88.997305
1 River(RIVER) în BZD
$13.299969
1 River(RIVER) în CVE
$633.104992
1 River(RIVER) în DJF
Fr1,177.8082
1 River(RIVER) în DOP
$425.599008
1 River(RIVER) în DZD
د.ج864.82883
1 River(RIVER) în FJD
$15.086532
1 River(RIVER) în GNF
Fr57,533.9455
1 River(RIVER) în GTQ
Q50.685454
1 River(RIVER) în GYD
$1,383.990804
1 River(RIVER) în ISK
kr833.7294

Resursă River

Pentru o înțelegere mai aprofundată a River, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web River oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre River

Cât valorează River (RIVER) astăzi?
Prețul pe viu pentru RIVER în USD este 6.6169 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RIVER în USD?
Prețul actual pentru RIVER la USD este $ 6.6169. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru River?
Capitalizarea de piață pentru RIVER este $ 129.69M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RIVER?
Ofertă aflată în circulație pentru RIVER este 19.60M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RIVER?
RIVER a obținut un preț ATH de 10.246419991222751 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RIVER?
RIVER a avut un preț ATL de 1.137662800262792 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RIVER?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RIVER este $ 121.12K USD.
Va crește RIVER în acest an?
RIVER ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RIVER pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:23 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator RIVER în USD

Sumă

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 6.6169 USD

Tranzacționează RIVER

RIVER/USDT
$6.6169
$6.6169
-0.65%

$101,852.41

$3,295.60

$155.79

$1.0002

$1,480.85

$101,852.41

$3,295.60

$2.2366

$155.79

$1.0116

