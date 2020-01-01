Tokenomie pentru Ribus (RIB) Descoperă informații cheie despre Ribus (RIB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ribus (RIB) Ribus's Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. Pagină de internet oficială: http://ribus.io Carte albă: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37

Tokenomie și analiză de preț pentru Ribus (RIB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ribus (RIB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 295.51M $ 295.51M $ 295.51M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Maxim dintotdeauna: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 Minim dintotdeauna: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 Preț curent: $ 0.007293 $ 0.007293 $ 0.007293 Află mai mult despre prețul tokenului Ribus (RIB)

Tokenomie pentru Ribus (RIB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ribus (RIB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIB, explorează prețul în direct al tokenului RIB!

Cum se cumpără RIB Te interesează să adaugi Ribus (RIB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RIB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RIB pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ribus (RIB) Analiza istoricului de preț pentru RIB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RIB!

Predicție de preț pentru RIB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIB? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIB!

