Informații despre Renzo (REZ) Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Pagină de internet oficială: https://www.renzoprotocol.com/ Carte albă: https://docs.renzoprotocol.com/docs Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5

Tokenomie și analiză de preț pentru Renzo (REZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Renzo (REZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.51M $ 44.51M $ 44.51M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 111.11M $ 111.11M $ 111.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Minim dintotdeauna: $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 Preț curent: $ 0.011111 $ 0.011111 $ 0.011111 Află mai mult despre prețul tokenului Renzo (REZ)

Tokenomie pentru Renzo (REZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Renzo (REZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REZ, explorează prețul în direct al tokenului REZ!

Istoric de preț pentru Renzo (REZ) Analiza istoricului de preț pentru REZ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru REZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru REZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

